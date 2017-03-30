СМИ растиражировали кадры падения президента Ливана на саммите ЛАГ

Зарубежные СМИ активно тиражируют видеокадры, на которых президент Ливана падает во время встречи глав Лиги арабских государств.

На кадрах отчетливо видно, что Аун, очевидно, оступившись, не заметив ступеньку, падает буквально лицом на пол. Ему немедленно приходят на помощь. К счастью, сообщается, что никаких серьезных травм президент Ливана не получил.

Напомним, очередной саммит ЛАГ стартовал сегодня в Иордании. Участие в его работе принимают главы 17 государств – членов панарабской организации.

Среди основных тем обсуждения – арабо-израильская борьба, вопросы Иерусалима и поселенческой деятельности Израиля, а также конфликты в странах Ближнего Востока, поддержка мирного процесса в Судане и развитие Сомали.