Генсек ООН процитировал Коран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, выступая на открытии 28-го саммита Лиги арабских государств в Иордании, процитировал текст Корана. Выступление это стало неожиданным для всех участников церемонии, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Напомним, участие в работе саммита, стартовавшего накануне, принимают главы 16 глав арабских государств. Говоря о проблеме беженцев, Гутерреш прочитал арабским лидерам 6-ой аят суры «Покаяние»: «Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь его ему, чтобы он мог слышать Слово Божье. Затем доставь его в безопасное место, потому что до них не дошло просвещение».

Таким образом генсек напомнил участникам мероприятия о повелении Всевышнего одинаково милосердно относиться ко всем нуждающимся, вне зависимости от их веры.