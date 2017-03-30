Москвичка решила не продавать пятивековой Коран даже за миллионы

Жительница Москвы Анашка Хаджимурадова получила в наследство бесценный подарок - когда она разбирала вещи своего дедушки, обнаружила среди них старинный Коран, изготовленный в XVI веке.

Изначально женщина собиралась выставить раритетную рукопись Священной Книги на аукцион, и независимые эксперты оценили этот лот в миллионы, сообщает телеканал "Life".

«Мы делали две экспертизы, обе подтвердили, что Коран относится к началу XVI века, там даже есть лист, где написано, кому в какое время Коран передавался. В Лондоне мне предлагали за этот Коран 12 миллионов рублей, потом шла речь о поднятии ставки до 45 миллионов», - поведала Анашка Хаджимурадова журналистам.

Однако затем героиня репортажа передумала продавать Коран, решив сообщить о нем главе Чечни Рамзану Кадырову и передать через него ценную книгу в дар мечети.

«На деньгах счастье не построишь... А в мечеть я могу поехать в любой момент и посмотреть на Коран, детям и родственникам потом показать можно будет, смело поехать, потому что там он будет храниться долгие годы. Коран старинный, рукописный, писался в Сирии. Все в шоке, что он так хорошо сохранился — без потертостей, все легко читается», - отметила Анашка Хаджимурадова.

По ее словам, в детстве дед говорил ей об этом Коране и уже тогда намеревался передать его внучке, если Анашка изучит арабскую грамоту, но девочка не придала его словам никакого значения и вскоре забыла. И вот, спустя десятилетия все сложилось так, как хотел дедушка: она выучила арабский и Священная Книга попала в ее руки.