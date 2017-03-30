Глава Центрального командования: Иран - главная угроза США

Главную долгосрочную угрозу США представляет Иран.

Как сообщает islam.az cо ссылкой на Report, об этом заявил глава Центрального командования США генерал Джо Вотел, выступив на слушаниях комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса.

Он подчеркнул, что заключение соглашения об иранской ядерной программе не привело к изменению политического курса.

"Мы должны искать способы противодействовать Ирану, демонстрировать их истинные мотивы и заставлять держать ответ за свои действия. Для этого мы должны быть силой, на которую можно положиться", - заявил генерал.