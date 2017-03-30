Сальянской библиотеке передан Коран, насчитывающий свыше 250 лет

На днях Сальянской городской центральной библиотеке передан насчитывающий более 250 лет Коран, принадлежащий третьему шейх-уль-исламу Кавказа Ахмеду Сальяни.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АзерТадж, эти книги, имеющие историческую значимость, содержатся в специальном отделе библиотеки.

В Сальянской центральной библиотеке имеется несколько "книжных памятников", трепетно хранящихся в специальном отделе.

В настоящее время в библиотеке хранится 114 подобных книг, 69 из которых - словари и энциклопедии. Недавно в фонд библиотеки был передан уникальный экспонат - рукописный Коран, принадлежащий шейх-уль-исламу Кавказа Ахмеду Сальяни. Предполагается, что он пользовался им в 1865 году. После репрессии Ахмеда Сальяни в 1937 году, видный сальянский религиозный деятель Мирбагирага Агазаде в целях сохранности Корана, закопал его, предотвратив тем самым изъятие и уничтожение ценной священной книги.