Читатель спрашивает: Кому принадлежит выражение «Познает Господа тот, кто познает свой нафс»?

Мнения об авторстве этого выражения различны. В «Бихар аль-анвар» Алламе Меджлиси пишет, что эти строки содержались в тексте ниспослания Пророку Идрису (а).

Некоторые ученые (Ибн Аби Джумхур Ахсаи, Сеййид Абдуллах Шубхар , Ибн Шахрашуб) считают, что это выражение принадлежит Его Светлости Мухаммаду (с).

Однако это выражение больше знаменито как хадис от имама Али (а). Его можно встретить и в книге «Гурар аль-Хикам», где собраны мудрые изречения Его светлости. Видные ученые Хатиб Харазми, Джахиз, Фейз Кашани, Шейх Бахаи, Хурр Амули и другие также считали, что автором этого выражения является имам Али (а).