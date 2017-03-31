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Иракские силовики в Мосуле приблизились к мечети, являющейся символом ИГ

Иракские силовики приблизились на расстояние 300 метров к исторической мечети ан-Нури в Мосуле, имеющей знаковое значение для террористов группировки ИГ. Как передает islam.az, об этом заявил РИА Новости представитель федеральной полиции Ирака.

По словам собеседника агентства, военизированные части федеральной полиции и силы быстрого реагирования МВД страны продвигаются к молельному комплексу с трех направлений. Террористы превратили мечеть, находящуюся на подступах в район старого города, в неприступную крепость.

"ИГ теряет в этом районе пути снабжения, наблюдается паника в его рядах", — сказал капитан Махмуд Атыйя из штаба командования федеральной полиции Ирака.

Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой и провозгласил псевдохалифат. Мечеть и находящийся на его территории "падающий" минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.


Опубликовано:31 Март, 2017  11:47, ]]>Печать]]>
 
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