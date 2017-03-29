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Новости » Точка зрения

31 марта – День геноцида азербайджанцев

Исполняется 99 лет со дня геноцида, совершенного против азербайджанцев армянскими дашнаками совместно с большевиками.

Ночью 30 марта 1918 года в результате учиненного армянами геноцида в Баку были зверски убиты около 20 тысяч мирных азербайджанцев, в том числе женщин, детей и стариков.

С 30 марта по 2 апреля армянские большевистские отряды под руководством Степана Шаумяна убили в Баку тысячи людей, сожгли многие места поклонения, конфисковали имущество населения Баку на сумму 400 млн. манатов. Во время массовой резни армяне подвергли артиллерийскому обстрелу самую большую в Баку мечеть «Тезепир», сожгли здание «Исмаилийе», которое считалось одной из сокровищниц мировой архитектуры.

Геноцид против азербайджанцев армяне учинили не только в Баку. 31 марта в 53 селах Шамахинского уезда армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев, в том числе, 1560 женщин и 1277 детей. В 162 селах Губы были убиты более 16 тыс. невинных азербайджанцев. Армянские дашнаки сожгли тысячи сел в Лянкяране, Мугане и Нагорном Карабахе, зверски убили десятки тысяч людей.

Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Азербайджанской Демократической Республикой 15 июля 1918 года, собрала в связи с массовыми убийствами множество документов и представила их правительству. В 1919 году парламент Азербайджана принял решение отмечать 31 Марта как день Геноцида азербайджанцев. В советское время эти события были стерты с памяти, но после обретения Азербайджаном независимости на основе исторических документов были проведены многочисленные исследования и изданы книги в связи с трагическими событиями 31 марта 1918 года. 26 марта 1998 года президент Гейдар Алиев подписал указ «О геноциде азербайджанцев». С того времени 31 Марта ежегодно отмечается как День геноцида азербайджанцев.

Сегодня в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев разных странах мира пройдут мероприятия, церемонии поминовения, конференции.


Опубликовано:31 Март, 2017  12:19, ]]>Печать]]>
 
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