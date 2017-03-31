Чеченский парламент разрешил школьницам носить хиджаб

Парламент Чечни принял закон, согласно которому ученики имеют право выбирать одежду в соответствии с религиозными верованиями. Об этом сообщается на сайте республиканского органа власти.

«Воспитательная политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся», — отметил председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Бекхан Хазбулатов.

В частности, образовательные организации при установлении требований к обязательной форме должны учитывать право учащихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству и не вредит здоровью граждан.