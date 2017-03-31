Тяжелые бои в Донбассе

За минувшие сутки, 30 марта, подразделения сепаратистов 69 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате противостояния два бойца ВСУ погибли, девять были ранены, еще четверо получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным военных, в эпицентре огневого противостояния остается Донецкое направление. Здесь горячее всего было в районе Луганского, защитников которого обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого и Каменки. Танк обстреливал защитников Авдеевки, а БМП противника била по опорным пунктам наших войск в районе Опытного. Из гранатометов враг стрелял по позициям близ Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Невельского", – говорится в сообщении.