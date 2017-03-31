Бельгийских иудеев и мусульман огорчил законопроект об оглушении животных

Иудеи и мусульмане, проживающие в бельгийском регионе Фландрия, раскритиковали законопроект, запрещающий убийство животных без предварительного оглушения электрическим током.

Как передает İslam.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Сам законопроект был внесен в парламент по предложению местных защитников природы и правых партий. По их мнению, при традиционных способах забоя скот испытывает излишние страдания. Экологов поддержало региональное министерство по защите прав животных.

«Убийство без оглушения — это каменный век, - заявил министр Бен Вейтс. - Мы живем в цивилизованном обществе, и наша обязанность — избегать причинения животным страданий там, где это возможно».

По опросам, большинство жителей Фландрии, исповедующих католицизм, поддерживают законопроект. В то же время местные мусульманская и иудейская общины выступили категорически против. Они утверждают, что забой с предварительным оглушением противоречит положениям иудаизма и ислама и делает невозможным приготовление из мяса убитого животного халяльной и кошерной пищи.

Запрет на забой скота без предварительного оглушения действует сейчас в Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Новой Зеландии и Швейцарии.