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Госкомитет: «Информация о закрытии мечети «İlahiyyat» не отражает действительности»

«В мечети «İlahiyyat» выполнение всех религиозных обрядов будет продолжаться без каких-либо ограничений. Распространенные в соцсетях и на некоторых сайтах сообщения о сносе или закрытии мечети не отражают действительности».

Об этом АПА сообщил заведующий отделом Государственного комитета по работе с религиозными структурами Алигейдар Зульфугаров.

А.Зульфугаров напомнил, что расположенная в Ясамальском районе Баку мечеть действует с 1993 года: «Установлен юридический адрес этой мечети, построенной на территории студенческого городка Бакинского государственного университета, здание мечети передано в баланс Управления мусульман Кавказа. Для прохождения практики студентами, получающими образование в новосозданных в мечети «İlahiyyat» колледжах и других религиозных учебных заведениях, предусматривается создание «Образовательного центра» Управления мусульман Кавказа».


Опубликовано:31 Март, 2017  14:14, ]]>Печать]]>
 
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