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Новости » Ислам в вопросах

Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?

Читатель спрашивает: На фотографиях видно, что некоторые великие ученые во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?

Согласно исламскому шариату, для совершения обязательного земного поклона во время намаза, следует прикладывать к земле лоб. И если без уважительной причины (например, наличие раны) приложить к земле какую-то иную часть лица, то земной поклон не будет верным. Однако во время некоторых желательных земных поклонов щеки прикладываются к земле. Желательным порядком совершения земного поклона благодарности является приложение к полу лба в обычном порядке, затем поочередно правой и левой щеки с произношением желательных зикров. Потом опять совершается земной поклон в обычном порядке.


Опубликовано:1 Апрель, 2017  11:45, ]]>Печать]]>
 
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