Число жертв от взрыва в Пакистане выросло до 24 человек

По последним данным, 24 человека погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана.

Как передает islam.az, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.

Ранее сообщалось о 22 погибших и порядка 100 раненых.

Инцидент произошел утром в пятницу. Взрыв прогремел на местном рынке в одном из районов крупнейшего города региона федерально управляемых племенных территорий.

Хотя пока точная причина взрыва неизвестна, местные политики полагают, что речь идет о теракте.