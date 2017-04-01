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Со дня оккупации Кельбаджара прошло 24 года

Сегодня день оккупации Кельбаджарского района Азербайджана. Cо дня оккупации Кельбаджара прошло 24 года.

Армянские вооруженные силы оккупировали район 2 апреля 1993 года. В результате оккупации Кельбаджара с численностью населения более чем 70 тыс. человек 53 340 человек были вынуждены покинуть родные очаги, были убиты 55 военнослужащих и 511 мирных жителей, 321 человек пропали без вести или попали в плен, тысячи людей получили ранения.

Трое жителей района стали национальными героями. После оккупации Кельбаджара на заседании №3205 Совбез ООН принял резолюцию №822. В резолюции выражается требование скорейшего и безоговорочного выведения оккупационных армянских сил с Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана. Однако до сих пор армянами не выполнено ни одно из обязательств. В настоящее время вынужденные переселенцы из Кельбаджара разместились в разных населенных пунктах Азербайджана.

Кельбаджар - один из самых древних мест поселения людей. На территории района обнаружены имеющие более 30000-летнюю историю места древнего поселения, наскальные рисунки 6000-летней давности, образцы древней тюркской азбуки.

Наскальные рисунки в "Солтан Гейдар", "Туршсу", "Гелингайясы", "Беюкдевегезю" доказывают, что не только Кельбаджары, но и Азербайджан в целом являются местом древнего обитания людей.

На территории района также охранялись множество относящихся к албанской эпохе исторических памятников: храмовый комплекс Худавенд, Лачингая. На оккупированной территории Кельбаджара остались многие исторические памятники, армяне разграбили все материальные и духовные ценности, хранящиеся в Кельбаджарском историко-краеведческом музее площадью 900 кв. метров и огромной библиотеке.

Во время оккупации Вооруженные силы Армении перехватили горные вершины, лесную полосу площадью около 30 тыс. га, в целом было разграблено 144 сел, 1 город, 1 поселок городского типа, около 13 тыс. частных домов, разрушено 87 исторических памятников, сожжено 29 промышленных, строительных и 134 культурных и бытовых объектов. Население было изгнано и исторической родины, местные жители стали жертвой насилия.

В руки оккупантов также перешли залежи золота, хрома, ртури производственной значимости, минеральные воды.

Отметим, что вопреки принципам ООН и ОБСЕ, с 1999 года приступили к искусственному заселению Кельбаджара армянами.


Опубликовано:2 Апрель, 2017  09:34, ]]>Печать]]>
 
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