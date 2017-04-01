Читатель спрашивает: Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков?

В некоторых хадисах содержится указание о прокалывании ушей ребенка в детском возрасте, вне зависимости от пола. В некоторых же хадисах имеются указания конкретно о мальчиках. Согласно преданиям, Его Светлость Пророк (с), спустя 7 дней после рождения, велел проколоть уши имаму Хусейну (а) и имаму Хасану (а). Однако следует отметить, что в шариате рекомендуется воздерживаться от деяний, которые не одобряются среди людей. Например, в те времена ношение серег мальчиками не осуждалось, это даже считалось модным. Однако в современном мире взгляды изменились. В то же время, в ту эпоху мужчины наносили на глаза сурьму, потому что это полезно. Но теперь в народе эти действия оцениваются совсем по иному, и, конечно же, будет луцчше воздержаться от этого.

С информацией по теме можно ознакомиться в сборниках хадисов «Фуру аль-Кафи», «Васаил аль-шиа», «Бихар аль-анвар» и иных источниках.