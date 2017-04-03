В Бахрейне суд пересмотрел приговор лидеру шиитской оппозиции

Верховный уголовный суд Бахрейна вернулся к исходному приговору лидеру оппозиционной шиитской партии "Аль-Вифак" шейху Али Сальману, отменив второй приговор, увеличивший срок его тюремного заключения с четырех до девяти лет, сообщила бахрейнская газета "Аль-Васат".

По информации издания, суд отменил предыдущее решение нижестоящей судебной инстанции, которая в ответ на адвокатский запрос пересмотреть переговор лидеру оппозиции приговорила его вместо первоначальных четырех лет заключения к девяти, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Шейх Сальман был арестован после массовой антиправительственной демонстрации оппозиции в столице Бахрейна в конце 2015 года.