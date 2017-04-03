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Армия Ирака готовится окружить ИГ в районе Старого города в Мосуле

Иракские правительственные силы готовятся к полному окружению террористов группировки ИГ, укрепившихся в районе Старого города в центральной части Мосула, об этом РИА Новости рассказал источник в правительственных силах.

"Есть план и это логично – окружить закрепившихся в районе Старого города террористов. Боевики оказывают яростное сопротивление нашим силам, чтобы не дать обойти себя. Однако, когда кольцо начнет смыкаться, они непременно покинут эти районы, переместившись в соседние, это их неизменная тактика. И мы на это рассчитываем, это поможет избежать многих жертв", — сказал военный.

По информации от другого источника РИА Новости в силах безопасности, наступление может начаться уже в ближайшие сутки, передает islam.az.

Основные свои усилия иракские силовики в настоящий момент сконцентрировали на попытках войти в районы Старого города. На некоторых направлениях силам безопасности уже удалось на несколько сотен метров углубиться в старинные кварталы с его узкими улочками и лабиринтами, что делает невозможным использование бронированной техники для прикрытия наступающей пехоты. Террористы ИГ заминировали подходы к этой части города и оказывают яростное сопротивление, разместив на крышах домов десятки снайперов, а также используют начиненные взрывчаткой автомобили. По словам собеседника агентства, силовики "в отдельных местах ежедневно продвигаются на расстояние до пятидесяти-ста метров".


Опубликовано:3 Апрель, 2017  15:10, ]]>Печать]]>
 
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