Стало известно, сколько немцев уехало в ИГИЛ

За последние пять лет воевать на стороне «Исламского государства» в Сирию и Ирак уехали более 900 граждан Германии.

Об этом говорится в докладе федерального ведомства криминальной полиции ФРГ. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено порядка 760 уголовных дел.

«920 граждан Германии предположительно выехали в Сирию и Ирак с целью присоединения к террористическим группировкам и участия в боевых действиях на стороне террористов», - сообщило ведомство на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, ранее германские власти сообщали, что на территории страны находятся около 1600 человек, которые подозреваются в связях с международными террористическими организациями, в том числе и ИГИЛ.