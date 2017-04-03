Протесты против губернатора, осквернившего Коран

В минувшую пятницу в Индонезии прошли масштабные марши мусульманского населения против губернатора Джакарты, находящегося под судом по обвинению в осквернении священного Корана.

После пятничной молитвы протестующие прошли от мечети Истикляль в центре Джакарты к расположенному неподалеку президентскому дворцу, находящемуся под внушительной охраной, передает islam.az со ссылкой на ansar.ru.

Протесты против губернатора Ахока, христианина по вероисповеданию, допустившего неосторожные комментарии о священной книге мусульман, проходят в Индонезии с сентября.

Судебный процесс по уголовному делу Ахока все еще продолжается, но многих в Джакарте не устраивает, что губернатор находится не под арестом, сообщает ABC News.

По оценкам полиции Джакарты, в пятницу на митинге присутствовало от 13 000 до 15 000 человек, религиозные чувства которых задел губернатор.

Стоит отметить, что кощунство в отношении религии в Индонезии является уголовно наказуемым преступлением и карается тюремным сроком до 5 лет.