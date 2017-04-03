Генпрокуратура России назвала терактом взрыв в петербургском метро

Взрыв в петербургском метрополитене был террористическим актом.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Лента.ру, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

В ответ на вопрос ведущего, будет ли проверена работа системы безопасности на метрополитене, «которая сегодня дала сбой», Куренной отметил, что этой темой будут заниматься сотрудники следственных органов.

После взрыва в петербургском метро возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Дело принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, взрыв произошел около 14:40 мск в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.

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В Санкт-Петербурге в вагонах метро на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт"прогремели взрывы.

Как сообщает islam.az со ссылкой на life.ru, по предварительным данным, 10 человек погибли.

Сотрудники силовых ведомств выехали на место.

По информации life.ru, число пострадавших на данный момент составляет 30 человек. Число раненых и погибших, отмечают медики, может возрасти.