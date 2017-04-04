Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз

Подразделения Вооруженных Сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 121 раз.

Как передает islam.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селах Чинари, Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных Сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Гёранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.