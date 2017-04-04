Сирийская армия уничтожила почти 30 террористов в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия нанесла серию ударов по позициям бандформирований террористической группировки ИГ в различных районах города Дейр-эз-Зор: 28 боевиков погибли, свыше 20 получили ранения, сообщает министерство обороны САР.

"Целями ударов стали формирования ИГ в кварталах Аль-Макабер, Аль-Джбейлия, Ар-Рушдия, в районе 137 полка, на территории к востоку от военного аэродрома и вблизи электростанции Дейр-эз-Зора. Эти действия привели к ликвидации 28 боевиков и ранению еще 22, а также к уничтожению противотанковой управляемой ракеты и автомобиля, оснащенного пулеметом", — говорится в сообщении оборонного ведомства Сирийской арабской республики, передает islam.az.