При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка

В результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибла 21-летняя азербайджанка Дильбар Алиева.

По информации российских СМИ, девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и ошибочно зарегистрирована как Тамара Алиева.

Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге подтвердило гибель азербайджанки Дильбар Алиевой в результате взрыва в петербургском метро.

«Сообщение о гибели Алиевой мы получили ранним утром, в настоящее время едем в больницу», - сказал во вторник генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По словам генконсула, состояние другого азербайджанца - Заура Велиева, который получил ранение во время взрыва в метро, стабильное, он пока в больнице.