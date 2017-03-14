ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Ночь на 31 марта - ночь Рагаиб: деяния этой ночи Ночь на 31 марта - ночь Рагаиб: деяния этой ночи
Когда наступает месяц Раджаб? Когда наступает месяц Раджаб?
Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает? Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?
14-летний мусульманин стал самым молодым преподавателем британского вуза 14-летний мусульманин стал самым молодым преподавателем британского вуза
Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков? Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости

Смертник Джалилов работал автослесарем

Смертник Акбаржон Джалилов, взорвавший питерскую подземку, работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии. Как передает İslam.Az, «Газета.Ru» выяснила не известные ранее подробности о террористе-смертнике.

Родители подозреваемого в совершении теракта Акбаржона Джалилова проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики.

Как выяснила «Газета.Ru», киргизские силовики сейчас выясняют, когда Джалилов увлекся идеями радикального ислама и с кем в последнее время поддерживал связь. При этом источники «Газеты.Ru» в правоохранительных органах рассказали, что на спецучете Джалилов не состоял и в преступлениях замечен не был.

По словам собеседника, киргизским полицейским понадобилось почти 12 часов, чтобы понять, о каком Джалилове идет речь.

«Дело в том, что отец Джалилова является гражданином России, — пояснил собеседник «Газете.Ru». — Еще в 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской: они кузовщики».

При этом перед отъездом, отмечает собеседник, Джалилов-младший получил российское гражданство. Примечательно, что ходатайствовал о предоставлении гражданства его отец. Для этого он обращался в российское генконсульство в Киргизии, и именно там ему выдали паспорт.

По словам собеседника, последний раз Джалилов приезжал к родителям в конце февраля, а улетел 3 марта. В этом отлете офицер отмечает одну странность: как правило, Джалилов-младший всегда летал напрямую в Пулково. А на этот раз он вылетел в Домодедово в Москву.

Сейчас, по данным «Газеты.Ru», силовики выясняют, с кем он мог встречаться в столице. Не исключено, что именно в Москве на данный момент находятся организаторы теракта.

По данным источников «Газеты.Ru», Джалилов был приверженцем идей одной из запрещенных в России экстремистских организаций, связанных с так называемым «Исламским государством» (организация запрещена в России). «Сейчас следователи выясняют весь круг его знакомств и связей», — сказал источник.

По данным издания «Фонтанка.ру», Джалилов жил в Петербурге в течение последних шести лет.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в одном из вагонов смертник взорвал бомбу. В результате взрыва 11 человек погибли, еще 51 получили ранения. По данным следствия, смертник действовал не в одиночку, у него были сообщники. Так, один из террористов заложил бомбу на станции метро «Площадь Восстания». Однако после первого взрыва связь в метро была заблокирована, и второе устройство не удалось дистанционно привести в действие. Самодельные взрывные устройства оказались идентичными друг другу.

В качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Внутри них находилась взрывчатка, поверх которой с помощью скотча были закреплены стальные шарики от подшипников.


Опубликовано:4 Апрель, 2017  15:46, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
14 Март, 2017
Трамп отдаст годовую зарплату на благотворительность
2 Февраль, 2017
Позиции азербайджанской армии были обстреляны из гранатометов
31 Январь, 2017
Подозреваемому в нападении на мечеть в Канаде предъявлены обвинения
30 Декабрь, 2016
Президент Филиппин заявил, что у него нет времени притворяться хорошим
30 Декабрь, 2016
В Дагестане при ликвидации боевиков погиб сотрудник полиции

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Апрель, 2017

В Азербайджане штраф за разжигание религиозной ненависти и вражды увеличивается в 6 раз
4 Апрель, 2017

Спецслужбы за четыре месяца знали о подготовке теракта в Петербурге
4 Апрель, 2017

Губернатор: убийство полицейских в Астрахани – дело рук ваххабитов
4 Апрель, 2017

СМИ: Коалиция США в марте убила больше мирных сирийцев, чем ИГ
4 Апрель, 2017

Смертник Джалилов работал автослесарем
4 Апрель, 2017
В Судане более трех тысяч граждан бежали из страны из-за атак правительственных войск
4 Апрель, 2017

Готово ли бакинское метро к террористической угрозе?
4 Апрель, 2017

При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка
4 Апрель, 2017
Сирийская армия уничтожила почти 30 террористов в Дейр-эз-Зоре
4 Апрель, 2017
Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня 121 раз
4 Апрель, 2017

Число жертв взрыва в метро в Петербурге выросло до 14
4 Апрель, 2017

В Турции произошел взрыв, погибло трое военных
4 Апрель, 2017
Обнародовано имя подозреваемого в осуществлении теракта в Санкт-Петербурге
4 Апрель, 2017

Кто автор книги «Зад аль-маад» и о чем она повествует? Ислам в вопросах
4 Апрель, 2017

Папа римский собирается выступить в каирском исламском университете
4 Апрель, 2017

Глава Удмуртии задержан по подозрению в получении взятки (Обновлено)
3 Апрель, 2017

Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур после взрыва в метро
3 Апрель, 2017

Генпрокуратура России назвала терактом взрыв в петербургском метро ОБНОВЛЕНО (ФОТО-ВИДЕО)

 
3 Апрель, 2017
Протесты против губернатора, осквернившего Коран
3 Апрель, 2017
Стало известно, сколько немцев уехало в ИГИЛ
3 Апрель, 2017
Армия Ирака готовится окружить ИГ в районе Старого города в Мосуле
3 Апрель, 2017
В Бахрейне суд пересмотрел приговор лидеру шиитской оппозиции
3 Апрель, 2017

Финляндия станет первой страной, которая отменит все школьные предметы
3 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 110 раз
3 Апрель, 2017

Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков? Ислам в вопросах
3 Апрель, 2017
В Пакистане смотритель храма и несколько его сообщников убили 20 прихожан
3 Апрель, 2017

В Турции задержали 113 тысяч подозреваемых в связях с Гюленом с 2016 года
2 Апрель, 2017

Со дня оккупации Кельбаджара прошло 24 года
1 Апрель, 2017
В Нигерии боевики "Боко Харам" похитили 22 девушки
1 Апрель, 2017
Число жертв от взрыва в Пакистане выросло до 24 человек
1 Апрель, 2017

Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com