СМИ: Коалиция США в марте убила больше мирных сирийцев, чем ИГ

В марте этого года от действий возглавляемой США коалиции погибло значительно больше мирных жителей, чем от рук боевиков террористической организации ИГ. Об этом пишет The Independent со ссылкой на правоохранительную организацию Syrian Network for Human Rights.

Как говорится в статье издания, перевод которой приводит ИноТВ, в результате бомбардировок международной коалиции погибли 260 мирных граждан, в то время как жертвами атак террористов стали 119 человек.

В то же время общее число жертв авиаударов США в Сирии и Ираке в марте достигло 1472 человек, сообщает британская группа наблюдателей Airways.

Отмечается, что рост количества жертв американских авиаударов связан с несколькими факторами. В первую очередь, в Сирии и Ираке ИГ теряет территорию, и бои всё больше переносятся из сельской местности в более густонаселённые районы и города, такие как Ракка и Мосул, передает islam.az со ссылкой на РТ.

Кроме того, в марте США разместили в Сирии дополнительно 400 военнослужащих, почти вдвое увеличив свой контингент в этой стране.