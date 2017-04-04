Губернатор: убийство полицейских в Астрахани – дело рук ваххабитов

Убийство двух полицейских в Астрахани совершили ваххабиты. Об этом заявил губернатор региона Александр Жилкин.

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью. «Группа радикальных исламистов-ваххабитов буквально спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, а затем совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД. Злоумышленники расстреляли правоохранителей из огнестрельного оружия и скрылись. Сейчас они объявлены в федеральный розыск», - отметил, в частности, губернатор.

Напомним, неизвестные несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в двух инспекторов ДПС, прибывших на место ДТП, в Ленинском районе Астрахани.

Правоохранители скончались на месте, а преступники завладели их табельным оружием и скрылись. По подозрению в причастности к нападению полиция разыскивает 8 человек.