Спецслужбы за четыре месяца знали о подготовке теракта в Петербурге.

Правоохранительные органы также подозревали, что в качестве потенциальной мишени боевики рассматривали и Волгоград.

По информации Лайфа, ещё в конце декабря правоохранительные органы получили информацию о готовящихся терактах в местах массового скопления в Санкт-Петербурге и в Волгограде. За подготовку терактов разыскивали десять граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туниса. Изначально взрывы планировались в новогодние праздники, но благодаря усилиям ФСБ удалось задержать несколько вербовщиков и членов ИГ на территории Северной столицы. Однако найти всех причастных к подготовке терактов не удалось, передает islam.az со ссылкой на Лайф.

"Для совершения терактов из Афганистана был направлен лидер ячейки ИГ боевик по прозвищу Барказ аль-Афгани. Он должен был попасть на территорию Санкт-Петербурга через Черногорию", — рассказал источник Лайфа.

Перед Новым годом спецслужбы подозревали, что террористы выберут в качестве потенциальной мишени наряду с Петербургом ещё и Волгоград.