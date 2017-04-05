Режим прекращения огня был нарушен 123 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 123 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Вазашен Иджеванского района и Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.