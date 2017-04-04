Читатель спрашивает: Разрешается ли наносить на волосы лак?

Шариат не запрещает наносить на волосы лак, чтобы они выглядели опрятно. Однако следует учитывать, что после этого в совершении малого омовения возникают проблемы. При совершении малого омовения передняя часть головы обтирается. Даже если волосы слишком длинные, их разделяют на пряди и обтирают кожу голову. Если сами волосы или же кожа головы (если волосы слишком длинные) не увлажнятся, то малое омовение не действительно. Лак же полностью покрывает волосы, и мешает контакту воды с волосами. Поэтому нельзя совершать малое омовение, если на волосы нанесен лак. Это можно сделать лишь после того, как волосы будут очищены от лака.