В Петербурге за содействие терроризму задержаны шесть граждан из республик Средней Азии

В Санкт-Петербурге задержаны шесть граждан из республик Средней Азии по подозрению в содействии террористической деятельности.

Как передает islam.az со ссылкой на РТ, об этом сообщается в заявлении Следственного комитета России.

«5 апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны шесть граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать», — говорится в заявлении.

Согласно версии следствия, задержанные вербовали людей, по большей части, выходцев из республик Средней Азии, для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.

«Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооружённых формирований, в том числе на территории иностранных государств», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время проводятся обыски по местам проживания подозреваемых.

Отмечается, что на данный момент у СК нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метро Петербурга.