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Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов

Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому — недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

Президент напомнил, что, помимо терроризма, есть много и других угроз для наших стран. Среди них — организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

Путин подчеркнул, что спецслужбы стран Содружества эффективно сотрудничают. «Сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран», — сказал он.

Президент отметил, что это совещание, в известной степени является юбилейным событием, так как 25 лет назад было подписано соглашение в рамках СНГ о сотрудничестве спецслужб по важнейшим направлениям.

Отметим, на совещании участвует глава Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.


Опубликовано:5 Апрель, 2017  17:06, ]]>Печать]]>
 
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