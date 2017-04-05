Армяне нарушили режим прекращения огня 112 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 112 раз. Об этом сообщает islam.az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Бердаван, Довех, Барекамаван Ноемберянского района, Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Бала Джафарли, Ферехли, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.