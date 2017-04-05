Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью?

Читатель спрашивает: Как быть, если при надкусывании яблока кровь с десен испачкает фрукт, или же капля крови попадет в стакан с водой?

Согласно шариату, кровь считается скверной. И куда бы она ни попала, осквернит то место. Место, куда попала кровь, следует очистить, чтобы скверна не распространилась далее. Если при надкусывании яблока кровь с десен попадет на яблоко, то эта часть фрукта будет считаться скверной. Поэтому эту часть яблока следует надрезать и выбросить. Остальную часть можно употребить в пищу. Кроме того, при кровотечении десен следует также выплюнуть то, что находится во рту, а затем прополоснуть рот.

Если в стакан воды попадет хоть капля крови, то вся жидкость осквернится. Воду следует вылить, стакан очистить, а рот прополоснуть.