Петербургский террорист мог состоять в «спящей ячейке» ИГ в России

Акбаржон Джалилов, устроивший взрыв в метро Санкт-Петербурга, мог быть членом «спящей ячейки» террористической организации ИГ, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Отмечается, что члены «спящей ячейки» ИГ могут долгое время скрываться, а руководство организации не всегда контролирует все её действия, передает islam.az.

Ранее личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга россиянина Акбаржона Джалилова подтвердила экспертиза ДНК.

Также стало известно, что в квартире Джалилова обнаружены и изъяты аналогичные фрагментам бомбы предметы.

Взрыв в петербургском метро, в результате которого погибли 14 человек, произошёл 3 апреля.