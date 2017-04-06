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Новости

Башар Асад: Прекращение поддержки бандформирований в Сирии избавит Европу от террора

Европейские страны должны прекратить оказывать поддержку бандформированиям в Сирии, если они хотят защитить себя от террора.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью хорватской газете "Вечерни лист", размещенном в четверг на сайте президентской канцелярии.

По его словам, контакты между Дамаском и спецслужбами европейских государств прекратились сразу после того, как Франция начала поддерживать антиправительственные вооруженные группировки в Сирии.

"Партнерства по борьбе с терроризмом не может быть, если существует политическая вражда", - подчеркнул Асад.


Опубликовано:6 Апрель, 2017  12:16, ]]>Печать]]>
 
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