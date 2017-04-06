В результате авиаударов турецких ВВС уничтожены восемь террористов РПК

По меньшей мере восемь боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) были ликвидированы в результате авиаударов, нанесенных турецкими истребителями F-16 на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, боевики совершили нападение на опорный пункт турецких военных недалеко от границы с Ираком, что привело к столкновению между двумя сторонами. Турция направила беспилотный самолет для уточнения местоположения членов РПК, после чего нанесла авиаудары по их позициям. В результате столкновения один турецкий солдат получил ранения, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.