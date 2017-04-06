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Новости

Ученые назвали самые курящие и некурящие страны мира

Общее число курильщиков на планете достигло миллиарда человек, каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина сегодня никотинозависимы, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Текущие меры по борьбе с курением помогли понизить вред от табака для здоровья человечества, но мы по-прежнему можем многое сделать. И сегодня число курильщиков растет быстрее, чем  число людей, бросивших курить, что говорит о том, что мы должны предотвращать первичное употребление табака и помогать людям бросать курить", — заявила Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из университета штата Вашингтон в Сиэтле (США).

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, по подсчетам ученых, число курильщиков на Земле в 2015 году составляло 933 миллиона человек, и сегодня их число, если скорость прироста не менялась, должно было превысить миллиард человек за счет быстрого увеличения количества курящих в самых слаборазвитых странах мира. Если этот тренд продолжится, то за текущее столетие курение убьет около миллиарда людей по всему миру.

Большая часть курильщиков живет в азиатских странах –  "большую тройку" этого антирейтинга занимают Китай, Индия и Индонезия, где почти 400 миллионов мужчин регулярно курят сигареты, трубки и другие табачные изделия. Больше всего женщин курят в США, Китае и Индии, где около 13-17 миллионов представительниц слабого пола регулярно или эпизодически употребляют табак.

Если говорить о том, как много мужчин курят в отдельных странах, то здесь также лидируют страны Азии – в Кирибати, Индонезии, Лаосе, на Марианских островах и в Армении почти половина представителей сильного пола — курильщики. Среди женщин эту роль оккупировали Гренландия (44%) и страны Балканского полуострова – в Болгарии, Греции, Черногории, Хорватии и Македонии курят около 25-28% женщин.

В пятерку стран, где табак унес максимальное число жизней, входит и Россия – она занимает в этом антирейтинге четвертое место, уступая Китаю, Индии и США и обходя Индонезию. В этих странах каждый год около 200-800 тысяч людей умирает от курения, а в Китае этот показатель достигает 1,8 миллиона погибших. В общей сложности на их долю приходится примерно половина смертей от табака по всей планете в целом.

Как отмечает Гакиду, есть и положительные тенденции – в 30 странах мира общее число курильщиков не выросло, а снизилось, а число людей, курящих ежедневно, в целом упало на 28% для мужчин и 34% для женщин по сравнению с 1990 годом. Больше всего здесь прогрессирует Индия – на ее территории число постоянных курильщиков снижалось на 3% каждый год, начиная с 2005 года. Сопоставимых успехов добилась Бразилия, где заядлых курильщиков за последние 27 лет стало меньше на 56-57%.

Текущие тренды, как отмечает Мэттью Майерс (Matthew Myers), руководитель Фонда по борьбе с курением среди детей, указывают на то, что меры по борьбе с курением в будущем нужно будет сосредоточить на странах с низким и средним уровнем доходов. В противном случае 80% смертей, связанных с табаком, будут происходить в этих государствах уже в 2030 году, заключает эксперт.


Опубликовано:6 Апрель, 2017  13:12, ]]>Печать]]>
 
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