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Новости

Армяне нарушили режим прекращения огня 100 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-мм минометы (12 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 100 раз.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Мерзили, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:7 Апрель, 2017  10:15, ]]>Печать]]>
 
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