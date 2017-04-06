Читатель спрашивает: Что такое Хусейниййе?

Трагедия в Кербела является важной страницей в истории Ислама. Наши святые всегда призывали мусульман не забывать об этих событиях. Мусульмане, любящие Ахли-бейт, создали специальные места, чтобы организовывать мероприятия, посвященные событиям в Кербела, и назвали их «Хусейниййе», то есть «место, связанное с имамом Хусейном». Хусейниййе возводится в основном для проведения мероприятий в месяц Мухаррам. Кроме того, здесь организовываются и иные мероприятия, посвященные памятным датам, а также выполняются ежедневные богослужения. Одной из основных отличительных черт Хусейниййи от мечети является то, что человек, обязанный совершить большое омовение, не имеет права входить в мечеть, но он может войти в Хусейниййе.