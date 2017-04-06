ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает? Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?
Пусть и не террорист, зато мусульманин же! Пусть и не террорист, зато мусульманин же!
Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков? Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков?
При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка
Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью? Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Ислам в вопросах

Что такое Хусейниййе?

Читатель спрашивает: Что такое Хусейниййе?

Трагедия в Кербела является важной страницей в истории Ислама. Наши святые всегда призывали мусульман не забывать об этих событиях. Мусульмане, любящие Ахли-бейт, создали специальные места, чтобы организовывать мероприятия, посвященные событиям в Кербела, и назвали их «Хусейниййе», то есть «место, связанное с имамом Хусейном». Хусейниййе возводится в основном для проведения мероприятий в месяц Мухаррам. Кроме того, здесь организовываются и иные мероприятия, посвященные памятным датам, а также выполняются ежедневные богослужения. Одной из основных отличительных черт Хусейниййи от мечети является то, что человек, обязанный совершить большое омовение, не имеет права входить в мечеть, но он может войти в Хусейниййе.


Опубликовано:7 Апрель, 2017  11:43, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Апрель, 2017
Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью?
5 Апрель, 2017
Разрешается ли наносить на волосы лак?
4 Апрель, 2017
Кто автор книги «Зад аль-маад» и о чем она повествует?
3 Апрель, 2017
Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков?
1 Апрель, 2017
Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Апрель, 2017

ВОЗ: Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека
7 Апрель, 2017

Имам Али (а) о богатстве и бедности
7 Апрель, 2017
Губернатор Хомса: Семь человек погибли при ударе США по военной базе в Сирии
7 Апрель, 2017
Иран решительно осудил удар США по авиабазе в Сирии
7 Апрель, 2017
Правительство Турции поддержало ракетный удар США
7 Апрель, 2017
Удар США вывел из строя все самолеты на авиабазе в Хомсе
7 Апрель, 2017

Что такое Хусейниййе? Ислам в вопросах
7 Апрель, 2017
Путин назвал удары США по Сирии агрессией
7 Апрель, 2017
Военные США осуществили ракетный удар по базе в Сирии
7 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 100 раз
6 Апрель, 2017

Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу наш населенный пункт
6 Апрель, 2017
Австралия предупредила о возможности теракта в Турции
6 Апрель, 2017
Ученые назвали самые курящие и некурящие страны мира
6 Апрель, 2017

В результате авиаударов турецких ВВС уничтожены восемь террористов РПК
6 Апрель, 2017

Башар Асад: Прекращение поддержки бандформирований в Сирии избавит Европу от террора
6 Апрель, 2017
Петербургский террорист мог состоять в «спящей ячейке» ИГ в России
6 Апрель, 2017

Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью? Ислам в вопросах
6 Апрель, 2017

Шотландия станет независимой - министр
6 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 112 раз
5 Апрель, 2017

Эрдоган: «Я раздражаю лидеров стран Запада»
5 Апрель, 2017

Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов
5 Апрель, 2017

Пусть и не террорист, зато мусульманин же! Расплата за несовершенный террор
5 Апрель, 2017

Террористы ИГ переоделись в полицейских и убили на севере Ирака более 30 человек
5 Апрель, 2017
В результате химатаки в сирийском Идлибе погибли не менее 60 человек
5 Апрель, 2017
В Петербурге за содействие терроризму задержаны шесть граждан из республик Средней Азии
5 Апрель, 2017
В Азербайджане обнародована статистика подвергшихся бытовому насилию мужчин
5 Апрель, 2017
Reuters распространило первое сообщение ИГИЛ Трампу
5 Апрель, 2017
В пакистанском Лахоре произошел взрыв, шесть человек погибли
5 Апрель, 2017

Разрешается ли наносить на волосы лак? Ислам в вопросах
5 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 123 раза
5 Апрель, 2017
В Совбез ООН внесли проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Сирии
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com