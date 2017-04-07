Удар США вывел из строя все самолеты на авиабазе в Хомсе

Авиабаза «Шайрат» после удара американских «Томагавков» понесла значительный ущерб, располагавшаяся на ней авиатехника вышла из строя.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сотрудник базы.

«Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена», — заявил он.

По сообщению сирийского телеканала Sana, пожар после удара ракет продолжается.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что боевики террористической группировки «Исламское государство» напали на позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира одновременно с ракетным ударом США по авиабазе.

По его словам, террористы напали в районе 2:00 на позиции армии в районе дороги на отрезке Хомс-Шайрат и удерживали захваченную территорию более часа, пока не пришло подкрепление. На данный момент армия теснит боевиков от дороги вглубь пустыни.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.