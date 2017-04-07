Правительство Турции поддержало ракетный удар США

Спикер правительства Турции Нуман Куртулмуш прокомментировал ракетный удар США по авиабазе в Сирии.

Как сообщает islam.az, Н.Куртулмуш в своем интервью турецкому телеканалу Fox TV отметил, что положительно оценивает этот шаг США: «Удар США по авиабазе, с которой обстреливалось мирное население и предположительно была предпринята химическая атака, является важным шагом. Мы положительно оцениваем это. Однако международное сообщество должно в конкретной форме продолжать борьбу с варварством режима Башара Асада до тех пор, пока Асад уже не сможет навредить своему народу. Поэтому мы относимся к этому шагу положительно, но считаем, что это нужно продолжить. Основным условием является наказание режима Башара Асада».

Нуман Куртулмуш заявил, что если так будет продолжаться, то США, Россией и другими странами может произойти столкновение: «Мы с самого начала говорим об одном вопросе. Следует пресечь действия того, кто совершает варварство против своего народа. Определенные регионы, например территория, которую мы очистили посредством операции «Щит Евфрата», должны быть объявлены безопасными зонами. Одним из факторов решения сирийского конфликта является создание безопасных зон. Американцы долгое время не могли принять решение. Пользы для региона от этого не было, что поставило США в безвыходное положение».