ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает? Иногда во время совершения земного поклона прикладывают на мохур щеки. Что это означает?
Пусть и не террорист, зато мусульманин же! Пусть и не террорист, зато мусульманин же!
Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков? Имеется ли какое-то указание в Исламе о прокалывании ушей мальчиков?
При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка При теракте в Петербурге погибла 21-летняя азербайджанка
Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью? Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

Правительство Турции поддержало ракетный удар США

Спикер правительства Турции Нуман Куртулмуш прокомментировал ракетный удар США по авиабазе в Сирии.

Как сообщает islam.az, Н.Куртулмуш в своем интервью турецкому телеканалу Fox TV отметил, что положительно оценивает этот шаг США: «Удар США по авиабазе, с которой обстреливалось мирное население и предположительно была предпринята химическая атака, является важным шагом. Мы положительно оцениваем это. Однако международное сообщество должно в конкретной форме продолжать борьбу с варварством режима Башара Асада до тех пор, пока Асад уже не сможет навредить своему народу. Поэтому мы относимся к этому шагу положительно, но считаем, что это нужно продолжить. Основным условием является наказание режима Башара Асада».

Нуман Куртулмуш заявил, что если так будет продолжаться, то США, Россией и другими странами может произойти столкновение: «Мы с самого начала говорим об одном вопросе. Следует пресечь действия того, кто совершает варварство против своего народа. Определенные регионы, например территория, которую мы очистили посредством операции «Щит Евфрата», должны быть объявлены безопасными зонами. Одним из факторов решения сирийского конфликта является создание безопасных зон. Американцы долгое время не могли принять решение. Пользы для региона от этого не было, что поставило США в безвыходное положение».


Опубликовано:7 Апрель, 2017  12:55, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
7 Апрель, 2017
ВОЗ: Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека
7 Апрель, 2017
Губернатор Хомса: Семь человек погибли при ударе США по военной базе в Сирии
7 Апрель, 2017
Иран решительно осудил удар США по авиабазе в Сирии
7 Апрель, 2017
Удар США вывел из строя все самолеты на авиабазе в Хомсе
7 Апрель, 2017
Путин назвал удары США по Сирии агрессией

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Апрель, 2017

ВОЗ: Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека
7 Апрель, 2017

Имам Али (а) о богатстве и бедности
7 Апрель, 2017
Губернатор Хомса: Семь человек погибли при ударе США по военной базе в Сирии
7 Апрель, 2017
Иран решительно осудил удар США по авиабазе в Сирии
7 Апрель, 2017
Правительство Турции поддержало ракетный удар США
7 Апрель, 2017
Удар США вывел из строя все самолеты на авиабазе в Хомсе
7 Апрель, 2017

Что такое Хусейниййе? Ислам в вопросах
7 Апрель, 2017
Путин назвал удары США по Сирии агрессией
7 Апрель, 2017
Военные США осуществили ракетный удар по базе в Сирии
7 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 100 раз
6 Апрель, 2017

Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу наш населенный пункт
6 Апрель, 2017
Австралия предупредила о возможности теракта в Турции
6 Апрель, 2017
Ученые назвали самые курящие и некурящие страны мира
6 Апрель, 2017

В результате авиаударов турецких ВВС уничтожены восемь террористов РПК
6 Апрель, 2017

Башар Асад: Прекращение поддержки бандформирований в Сирии избавит Европу от террора
6 Апрель, 2017
Петербургский террорист мог состоять в «спящей ячейке» ИГ в России
6 Апрель, 2017

Как поступить, если еда и питье испачкаются кровью? Ислам в вопросах
6 Апрель, 2017

Шотландия станет независимой - министр
6 Апрель, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 112 раз
5 Апрель, 2017

Эрдоган: «Я раздражаю лидеров стран Запада»
5 Апрель, 2017

Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов
5 Апрель, 2017

Пусть и не террорист, зато мусульманин же! Расплата за несовершенный террор
5 Апрель, 2017

Террористы ИГ переоделись в полицейских и убили на севере Ирака более 30 человек
5 Апрель, 2017
В результате химатаки в сирийском Идлибе погибли не менее 60 человек
5 Апрель, 2017
В Петербурге за содействие терроризму задержаны шесть граждан из республик Средней Азии
5 Апрель, 2017
В Азербайджане обнародована статистика подвергшихся бытовому насилию мужчин
5 Апрель, 2017
Reuters распространило первое сообщение ИГИЛ Трампу
5 Апрель, 2017
В пакистанском Лахоре произошел взрыв, шесть человек погибли
5 Апрель, 2017

Разрешается ли наносить на волосы лак? Ислам в вопросах
5 Апрель, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 123 раза
5 Апрель, 2017
В Совбез ООН внесли проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Сирии
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com