Губернатор Хомса: Семь человек погибли при ударе США по военной базе в Сирии

Губернатор провинции Хомс в Сирии Талял Барази заявил RT, что военная база Шайрат, по которой был нанесён ракетный удар, получила незначительные повреждения.

«На аэродроме зафиксированы незначительные разрушения в результате этой агрессии», — заявил губернатор.

По его словам, в настоящее время он находится на самом аэродроме, передает islam.az.

«Да, нанесены материальные потери, но наш моральный дух совершенно не сломлен. Сирийская арабская армия находится в полной боевой готовности», —добавил Барази.

Он отметил, что ракетный обстрел не повлияет на ход боевых действий и на борьбу против террористов.

«С точностью до наоборот: как раз в эти часы сирийская арабская армия ведёт боевые действия против террористов, преследует боевиков ИГ в восточном направлении, в том числе к востоку от Пальмиры», — заявил губернатор.

Ранее Барази сказал, что военная база Шайрат, по которой был нанесён ракетный удар, будет восстановлена в ближайшее время.