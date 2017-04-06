Мечеть в центре Баку хотят снести?

Как известно, в районе Баку, более известной как «Советская», продолжаются работы по сносу зданий и прокладке дорог.

В islam.az поступило сообщение о том, что теперь хотят также снести и мечеть «Гаджи Джавад», которую посещают сотни верующих. Некоторое время назад руководству мечети было сказано, что поводов для беспокойства нет, и мечеть не будет снесена. Однако сегодня, после пятничного намаза, в мечеть пришли несколько человек, представившиеся в качестве сотрудников Министерства культуры и туризма, а также Исполнительной власти города Баку. Они объявили, что мечеть будет снесена в течение двух дней, и чтобы она была освобождена. Так как все это было очень неожиданно, руководство мечети не нашло что сказать прихожанам.

Отметим, что в последние дни на повестку дня встал вопрос о сносе мечети «Илахият». В прошлую пятницу руководству мечети было сказано, что «это ваш последний пятничный намаз, она будет снесена». Однако затем и ГКРРО, и УМК опровергли эту информацию. Создается впечатление, что какие-то силы пытаются вызвать раздражение верующих и проверить их реакцию.

Добавим, что несколько лет назад было решено снести мечеть «Фатимеи-Захра» в поселке Гюнешли. Однако вмешательство лично президента Азербайджана помешало этому. Хотя длительное время не выдается разрешение и на окончание строительства мечети.