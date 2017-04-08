Террорист ли Акбаржон Джалилов?

İslam.az предлагает вниманию читателей статью Сергея Мурашова, опубликованную на сайте snob.ru. Автор сомневается, что автором теракта в Питерском метро был Акбаржон Джалилов.

Вы знаете?

Я - нет.

Нам говорят, что в Следственном Комитете уверены, что это именно уроженец Киргизии - питерский террорист.

Нам сообщают, что "террорист-смертник - повар, обожавший насилие".

На том основании, что он был подписан в фб на несколько групп, связанных с единоборствами, а однажды, много лет назад, сказал, что вору нужно отрезать руку...

Если так, то все мы, все россияне - террористы - смертники, так как каждый хоть раз в жизни пожелал кому-то смерти или увечия - всерьёз или в шутку, едва ли не все подростки интересуются единоборствами, десятки миллионов смотрят боевики, читают криминальные романы...

Говорят, что на сумке с невзорвавшейся бомбой были найдены "генетические следы" Акбаржона.

А почему не говорят о его отпечатках пальцев на бомбе?

Это же сложное устройство, которого множество раз касались при его изготовлении, явно не заботясь о сокрытии отпечатков, так как не планировалось никого с ними знакомить.

Есть там отпечатки пальцев Джалилова?

Найти и идентифицировать отпечатки гораздо проще генетической экспертизы, - а раздобыть их образцы, принадлежащие подозреваемому, уж точно не сложнее, чем найти его генетический материал...

Как вообще вышли на Джалилова?

Нашли видео, на котором он закладывает сумку с невзорвавшейся бомбой?

Ну это вряд ли, видеокамер всё-таки недостаточно, чтобы прикрыть всё пространчтво метрополитена, да и это видео, скорее всего, сейчас уже крутили бы во всех новостях.

Обнаружили видео, где он несёт в руках сумку, похожую на сумку с бомбой?

Ну, "похожих" сумок и пакетов в Питере масса, а перебрать за пару дней миллионы изображений пассажиров и проанализировать все сумки, которые они несут в руках, - задача вряд ли разрешимая даже для самого лучшего специального программного обеспечения...

Вот моя версия:

На месте взрыва следователи нашли какой-то документ, указавший на то, что Акбаржон Джалилов был среди пострадавших, но его останки не подлежат визуальной идентификации - что означало, что он был очень близко к эпицентру взрыва.

Второй фактор - его восточное имя, "наводящее на подозрение" в такой ситуации.

Ну и дальше всё просто - нашли близких родственников подозреваемого (наверное, отца), взяли у них генетический материал, фотографии молодого человека (фотографии могли ещё раньше найти в соцсетях), и разыскали видео с камер наблюдения, подтвердивших, что Акбаржон в тот день действительно был в метро.

Видимо, останки Акбаржона - среди тех четырёх, которые определили благодаря генетической экспертизе.

Но - в списке погибших из десяти человек два восточных имени молодых людей: и это естественно для нашего многонацилнального государства. Акбаржон мог быть таким же случайным пострадавшим, оказавшимся в неправильное время в неправильном месте, только и всего, а террориста среди жертв вообще могло не быть - оставил на полу сумку, и вышел на предыдущей станции.

"Генетический материал" на сумке с бомбой - что это? Волос? Пот? Слюна?

Сомнительно. Вот отпечатки пальцев на бомбе - это улика. А про отпечатки молчат.

И вот ещё что...

Если Акбаржона действительно завербовали, - то организация, его завербовавшая, должна была бы немедленно заявить о своей причастности к организации теракта, ведь теракты - они за этим: какие-то мерзавцы терроризируют общество ради своих каких-то целей...

А если организаторы молчат...

Значит, их нет?

Тогда, может быть, Акбаржон Джалилов - террорист - одиночка?

Но - этому противоречат отзывы знакомых, да и все выкладки обвинения выстроены на том, что парень ездил недавно на родину, вернулся оттуда "странный", - "значит, завербован"...

Какой из этого следует вывод?

Очевидный: нужно продолжать искать.

Так как чем дальше от момента события, тем труднее найти полезные для следствия улики.

А пока - простимся с молодым парнем, гражданином России.