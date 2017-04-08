Террорист ли Акбаржон Джалилов?

İslam.az предлагает вниманию читателей статью Сергея Мурашова, опубликованную на сайте snob.ru. Автор сомневается, что автором теракта в Питерском метро был Акбаржон Джалилов.
Вы знаете?
Я - нет.
Нам говорят, что в Следственном Комитете уверены, что это именно уроженец Киргизии - питерский террорист.
Нам сообщают, что "террорист-смертник - повар, обожавший насилие".
На том основании, что он был подписан в фб на несколько групп, связанных с единоборствами, а однажды, много лет назад, сказал, что вору нужно отрезать руку...
Если так, то все мы, все россияне - террористы - смертники, так как каждый хоть раз в жизни пожелал кому-то смерти или увечия - всерьёз или в шутку, едва ли не все подростки интересуются единоборствами, десятки миллионов смотрят боевики, читают криминальные романы...
Говорят, что на сумке с невзорвавшейся бомбой были найдены "генетические следы" Акбаржона.
А почему не говорят о его отпечатках пальцев на бомбе?
Это же сложное устройство, которого множество раз касались при его изготовлении, явно не заботясь о сокрытии отпечатков, так как не планировалось никого с ними знакомить.
Есть там отпечатки пальцев Джалилова?
Найти и идентифицировать отпечатки гораздо проще генетической экспертизы, - а раздобыть их образцы, принадлежащие подозреваемому, уж точно не сложнее, чем найти его генетический материал...
Как вообще вышли на Джалилова?
Нашли видео, на котором он закладывает сумку с невзорвавшейся бомбой?
Ну это вряд ли, видеокамер всё-таки недостаточно, чтобы прикрыть всё пространчтво метрополитена, да и это видео, скорее всего, сейчас уже крутили бы во всех новостях.
Обнаружили видео, где он несёт в руках сумку, похожую на сумку с бомбой?
Ну, "похожих" сумок и пакетов в Питере масса, а перебрать за пару дней миллионы изображений пассажиров и проанализировать все сумки, которые они несут в руках, - задача вряд ли разрешимая даже для самого лучшего специального программного обеспечения...
Вот моя версия:
На месте взрыва следователи нашли какой-то документ, указавший на то, что Акбаржон Джалилов был среди пострадавших, но его останки не подлежат визуальной идентификации - что означало, что он был очень близко к эпицентру взрыва.
Второй фактор - его восточное имя, "наводящее на подозрение" в такой ситуации.
Ну и дальше всё просто - нашли близких родственников подозреваемого (наверное, отца), взяли у них генетический материал, фотографии молодого человека (фотографии могли ещё раньше найти в соцсетях), и разыскали видео с камер наблюдения, подтвердивших, что Акбаржон в тот день действительно был в метро.
Видимо, останки Акбаржона - среди тех четырёх, которые определили благодаря генетической экспертизе.
Но - в списке погибших из десяти человек два восточных имени молодых людей: и это естественно для нашего многонацилнального государства. Акбаржон мог быть таким же случайным пострадавшим, оказавшимся в неправильное время в неправильном месте, только и всего, а террориста среди жертв вообще могло не быть - оставил на полу сумку, и вышел на предыдущей станции.
"Генетический материал" на сумке с бомбой - что это? Волос? Пот? Слюна?
Сомнительно. Вот отпечатки пальцев на бомбе - это улика. А про отпечатки молчат.
И вот ещё что...
Если Акбаржона действительно завербовали, - то организация, его завербовавшая, должна была бы немедленно заявить о своей причастности к организации теракта, ведь теракты - они за этим: какие-то мерзавцы терроризируют общество ради своих каких-то целей...
А если организаторы молчат...
Значит, их нет?
Тогда, может быть, Акбаржон Джалилов - террорист - одиночка?
Но - этому противоречат отзывы знакомых, да и все выкладки обвинения выстроены на том, что парень ездил недавно на родину, вернулся оттуда "странный", - "значит, завербован"...
Какой из этого следует вывод?
Очевидный: нужно продолжать искать.
Так как чем дальше от момента события, тем труднее найти полезные для следствия улики.
А пока - простимся с молодым парнем, гражданином России.