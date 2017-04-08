Сегодня мовлуд имама Мухаммада Таги (а)

Сегодня день рождения - мовлуд имама Мухаммада Таги (а), 9-го имама мусульман. Один из знаменитых эпитетов имама - Джавад.

По информации islam.az, Имама Мухаммад Таги (а) родился 10-го раджаба 195-го года по хиджре в Медине. Он прожил всего 25 лет, 17 лет из них руководил мусульманами. Когда Мамун отравил его отца имаму Ризу (а) имаму Джаваду было всего 8 лет.

Согласно преданиям, несмотря на юный возраст, имам Мухаммад Таги (а) посетил отца после того, как он стал шахидом перед похоронами во дворце Мамуна в Хорасане. В настоящее время одни из ворот, которые ведут в усыпальницу имама Ризы (в) в Мешхеде, в память об этом событии называются "Баб уль-Джавад" (Врата Джавада).

Имам был отравлен в 220 году по хиджре по приказу халифа Мотасима и стал шахидом.

Имам Мухаммад Таги (а) похоронен на кладбище Курейш в Багдаде рядом со своим дедом имамом Мусейи Кязимом (а).

В связи с годовщиной этого знаменательного события поздравляем всех мусульманам мира.