Россия разорвала сотрудничество с США по Сирии

Россия прекращает сотрудничество с США для предотвращения инцидентов в небе над Сирией.

Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что мера эта – ответ на удар США по сирийской авиабазе.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что удар, «очевидно», готовился заранее, а ситуация с пострадавшими от химического оружия была использована как предлог.

Действия Вашингтона в МИД назвали «явным актом агрессии» против Сирии.

Напомним, США выпустили с кораблей в Средиземном море более 50 ракет по военной базе правительственных войск Сирии в районе Хомс. Поводом для обстрела стало то, что с авиабазы якобы взлетали самолеты с химическим оружием.