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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли считать всех мусульман муминами (верующими)?

Читатель спрашивает: Можно ли считать всех мусульман муминами (верующими)?

Мусульманином называют всех людей, которые вслух произнесли шахаду, являющуюся основой Ислама, не нарушают это наяву, и в открытой форме не отрицают важные указания религии. То есть, мусульманин должен уверовать в единство Аллаха, в пророческую миссию Его Светлости Мухаммада (с), жизнь после смерти, согласиться с важностью таких обязательных указаний, как намаз, пост, хадж, хумс-закят (даже если сам не будет следовать им). Жизнь, имущество и честь мусульманина ценны для других мусульман, и покушаться на них запрещено.

Но вера связана с внутренним миром человека. То есть, человек может внешне показать себя мусульманином, но не иметь иман в душе. Мумин же следует указаниям Аллаха как наяву, так и в тайне. Является ли человек мумином или же нет – об этом ведает лишь Аллах. Можно сказать, что все мумины – мусульмане, но не все мусульмане – мумины.


Опубликовано:8 Апрель, 2017  10:49, ]]>Печать]]>
 
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