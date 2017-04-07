Читатель спрашивает: Можно ли считать всех мусульман муминами (верующими)?

Мусульманином называют всех людей, которые вслух произнесли шахаду, являющуюся основой Ислама, не нарушают это наяву, и в открытой форме не отрицают важные указания религии. То есть, мусульманин должен уверовать в единство Аллаха, в пророческую миссию Его Светлости Мухаммада (с), жизнь после смерти, согласиться с важностью таких обязательных указаний, как намаз, пост, хадж, хумс-закят (даже если сам не будет следовать им). Жизнь, имущество и честь мусульманина ценны для других мусульман, и покушаться на них запрещено.

Но вера связана с внутренним миром человека. То есть, человек может внешне показать себя мусульманином, но не иметь иман в душе. Мумин же следует указаниям Аллаха как наяву, так и в тайне. Является ли человек мумином или же нет – об этом ведает лишь Аллах. Можно сказать, что все мумины – мусульмане, но не все мусульмане – мумины.