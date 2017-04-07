Внесена ясность в судьбу мечети «Гаджи Джавад»

Как сообщили İslam.az прихожане мечети «Гаджи Джавад», после того, как вчера распространилась информация о скорейшем сносе мечети, сегодня в мечеть пришли сотрудники Госкомитета по работе с религиозными организациями.

Они сообщили руководству мечети, что вчерашнее предупреждение о сносе мечети было результатом какого-то недоразумения, и данный вопрос уже решен. По словам сотрудников Госкомитета, мечеть не будет снесена.

Верующие выразили глубокую признательность, как Госкомитету, так и другим соответствующим организациям за столь оперативную реакцию по данной теме. В свою очередь и мы, от имени всех мусульман, обеспокоенных вчерашней информацией, присоединяемся к этой благодарности.

Отметим, что после получения вчера информации о сносе мечети, представители общины мечети поставили об этом в известность большинство соответствующих организаций, в том числе УМК и ГКПРО, и попросили их оказать содействие в решении данной проблемы.