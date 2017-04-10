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Али Хаменеи: "ИГИЛ создали прежние руководители США"

Ракетный удар по Сирии стал очередной стратегической ошибкой США.

Как передает islam.az, об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с представителями командования ВС Исламской Республики.

"То, что сделали американцы, является их очередной стратегической ошибкой. Они не прекращают повторять эти ошибки. Прежние руководители США создали ИГИЛ, затем помогали ему, нынешние американские официальные лица способствуют усилению этой и ей подобных группировок", - отметил иранский лидер, высказывания которого распространила его пресс-служба.

По словам Хаменеи, в скором будущем "эти группировки возьмут за воротник самих американцев".

"Европа сегодня уже расплачивается за ошибки, приведшие к усилению экстремизма. Люди уже не чувствуют себя в безопасности ни дома, ни на улице. США повторяют эти же ошибки", - указал руководитель Ирана.


Опубликовано:10 Апрель, 2017  11:59, ]]>Печать]]>
 
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